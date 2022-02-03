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"Щоб зробити пам'ятник Зеленському!" У Києві розвалили павільйон "Кураж Базару" (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 лютого, 14:04
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На ВДНГ на місці, де проходив "Кураж Базар", будуватимуть президентський університет
Володимир Зеленський доручив розпочати будівництво президентського університету.
Володимир Зеленський доручив розпочати будівництво президентського університету. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на ВДНГ розвалили павільйон, де проходив "Кураж Базар". На його місці будуватимуть президентський університет.

Про це у своєму Instagram повідомила засновниця "Куражу" Олена Гудкова.

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Вона розповіла, що не отримала навіть звістки, що павільйон почали демонтувати. Інформацію побачила в соцмережах.

Павільйон почали розбирати. Фото: Олена Гудкова/Instagram

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Поставили перед фактом

За її словами, про те, що контракт на ВДНГ не продовжать, її команда дізналася на початку літа 2021 року. Також вона стверджує, що ніхто не приходив до неї з питаннями про те, що буде після руйнування павільйону та які фінансові втрати вона зазнає.

"Розуміючи, що на рівних із президентом ми не поборемося за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити щось і махати кулаками, тому прийняла обставини і поводилася гідно не лише в публічному полі, а й з командою, не дозволяючи я ніде не писала як зломила нас з командою ця ситуація і підхід нових "орендарів", як ми розпродавали дитячий інклюзивний майданчик, якісь декорації, меблі за пів копійки щоб хоч щось, скільки довелося просто викинути", – розповіла Гудкова.

Фінансові втрати

Також вона повідомила, що їй пропонували орендувати інший павільйон на ВДНГ.

"Але навіть якби ми вирізали і вставили всі покращення, що зробили в павільйоні 19 на 6 млн гривень за три роки крім оплати оренди, ми все одно й близько не наблизилися б до того, що мали вже", – додала засновниця Куража.

За її словами, вона не отримала навіть пропозиції щодо допомоги або компенсації вкладень, а також варіантів адекватного переміщення цілком значущої соціальної, культурної міської події.

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Гудкова вирішила домогтися компенсації у розмірі 1 млн. гривень за встановлений у 2021 році на гроші благодійників абсолютного нового ліфта. Але поки що ці гроші не отримали і невідомо, чи це вдасться.

Реакція соцмереж

У Мережі обурені цими подіями. Про Кураж згадують як про одну з найкращих локацій у Києві.

"Кураж і всі спогади про нього назавжди десь глибоко в серці. Це як втрата близької людини, і особливо сумно дізнатися, які є справжні причини того, що українці її втратили", – пишуть під публікацією Гудкової.

Там же багато відомих особистостей висловлюють підтримку та пропонують допомогу.

Так згадують про Кураж Базар. Фото: скріншот із Instagram

Водночас президента сварять за те, що він взагалі вирішив збудувати президентський університет.

"Павільйон розвалили для того, щоб побудувати на 16 гектарах так званий Президентський університет (імені чинного президента). Напевно, це взагалі не найгірше бажання — побудувати величезний сучасний та гарний ВУЗ, але!.. Заявлений бюджет Президенського університету на ВДНГ – 250 млн доларів. Відремонтуйте те, що вже (або ще!) існує, долбо**и, а потім нове будуйте!", – написав у Facebook Ярослав Коган.

"Найкрасивіший павільйон на ВДНГ прямо зараз знищується заради того, щоб Зеленський зробив пам'ятник імені коханого себе", – пишуть у соцмережах.

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