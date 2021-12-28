Дивом ніхто не постраждав: у Києві автомобіль влетів у дерево (відео)

Інцидент стався неподалік станції метро Лівобережна

На місце аварії викликали поліцію/Колаж: "Сьогодні"

У Києві неподалік станції метро Лівобережна сталася дорожньо-транспортна пригода. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Деталі аварії

"Водій, в класичному столичному стилі, вирішив різко перестроїтись з крайнього правого ряду на лівий, підрізавши потік автомобілів. Але щось пішло не так і машина вилетіла на газон, врізавшись в сосну", — йдеться у повідомленні.

У ДТП дивом ніхто не постраждав. На місці інциденту чекають правоохоронців.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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