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Дивом ніхто не постраждав: у Києві автомобіль влетів у дерево (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 03:20
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Інцидент стався неподалік станції метро Лівобережна
На місце аварії викликали поліцію/Колаж: "Сьогодні"
На місце аварії викликали поліцію/Колаж: "Сьогодні"

У Києві неподалік станції метро Лівобережна сталася дорожньо-транспортна пригода. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Деталі аварії

"Водій, в класичному столичному стилі, вирішив різко перестроїтись з крайнього правого ряду на лівий, підрізавши потік автомобілів. Але щось пішло не так і машина вилетіла на газон, врізавшись в сосну", — йдеться у повідомленні.

У ДТП дивом ніхто не постраждав. На місці інциденту чекають правоохоронців.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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