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Ледве не відірвало голову! У Київському метро сталася НП (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 13:01
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Чоловіка врятували інші пасажири, які їхали в напівпорожньому вагоні
У Київському метро перевіряють, як саме чоловік відчинив двері на ходу.
У Київському метро перевіряють, як саме чоловік відчинив двері на ходу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві п'яний чоловік проїхався з відчиненими дверима у вагоні метро. В результаті він почав випадати з вагона, але його вчасно підхопили інші пасажири.

Про це пише місцевий Telegram-канал.

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"Ледь не відірвало голову. Якби не інші пасажири – ця поїздка стала б для нього останньою", – йдеться у підписі до відео.

Реакція Київського метрополітену

Сайту "Сьогодні" повідомили, що перевірять цю інформацію. Потрібно з'ясувати, на якій лінії стався цей випадок і як хлопцеві вдалося відчинити двері вагона під час руху поїзда.

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"Перевіримо цю інформацію", – повідомили у Київському метрополітені.

Раніше ми писали:

  • У Києві на станції метро "Контрактова площа" сталася бійка між пасажирами. В результаті один із учасників конфлікту знепритомнів. Йому знадобилася допомога медиків.
  • За кілька годин до Нового року, увечері 31 грудня, у київському метро вчинили бійку прямо у вагоні. Учасниками були дві п'яні жінки та чоловік.

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