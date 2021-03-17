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Мало не попливли на крижині. Під Києвом рибалки вийшли на лід в плюсову температуру

17 березня, 12:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Співробітники ДСНС повернули рибалок на берег човном

У Переяславському районі на річці Дніпро шістьох рибалок віднесло на крижині.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Київській області.

"Після прибуття на місце виклику рятувальниками встановлено, що 6 чоловіків, які рибалили, перебувають на відколотій крижині й не в змозі самостійно дістатися берега", – йдеться в повідомленні.

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Співробітники ДСНС човном доставили рибалок на берег.

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За інформацією рятувальників, потерпілих немає.

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Нагадаємо, у Черкасах потерпілих рибалок рятували водолази. Двигун у рибальського човна відмовив за пів кілометра від берега, і повернутися назад на веслах люди також не могли – за лічені хвилини човен заблокувало кригою.

Раніше ми писали про порятунок рибалок в Київській області, яких віднесло далеко від берега на відламаній крижині. Інцидент стався в затоці Київського моря біля Вишгорода, коли на ГЕС спускали воду – відламалася крижина, на якій залишилися люди.

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рибалки рибалка Київська область ДСНС Переяслав

Джерело: Сьогодні

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