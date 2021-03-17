Мало не попливли на крижині. Під Києвом рибалки вийшли на лід в плюсову температуру

У Переяславському районі на річці Дніпро шістьох рибалок віднесло на крижині.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Київській області.
"Після прибуття на місце виклику рятувальниками встановлено, що 6 чоловіків, які рибалили, перебувають на відколотій крижині й не в змозі самостійно дістатися берега", – йдеться в повідомленні.
Співробітники ДСНС човном доставили рибалок на берег.
За інформацією рятувальників, потерпілих немає.
Нагадаємо, у Черкасах потерпілих рибалок рятували водолази. Двигун у рибальського човна відмовив за пів кілометра від берега, і повернутися назад на веслах люди також не могли – за лічені хвилини човен заблокувало кригою.
Раніше ми писали про порятунок рибалок в Київській області, яких віднесло далеко від берега на відламаній крижині. Інцидент стався в затоці Київського моря біля Вишгорода, коли на ГЕС спускали воду – відламалася крижина, на якій залишилися люди.
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