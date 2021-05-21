Медведчуку переглядають запобіжний захід: що відбувається під судом – онлайн

У Києві переглянуть рішення про домашній арешт Медведчука – під будівлею суду багато людей

У Київському апеляційному суді сьогодні, 21 травня, розглянуть апеляцію про запобіжний захід підозрюваного в зраді депутата Віктора Медведчука. Засідання розпочалось о 12:00, до будівлі суду вже стягнули кілька сотень нацгвардійців.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розповідає, яка там обстановка.

13:05 З натовпу присутніх під судом кидають яйця у правоохоронців. Однак деякі швидко придумали спосіб захисту – розкрили парасольки.

/ Фото: Дмитро Гордійчук, Сьогодні

Реклама

12:38 Під судом почалися перші провокації. Спочатку з трибуни спікери кричали в бік правоохоронців "Петушари", а потім люди почали до них підбігати і кидати предмети. Копи стали в захисну позицію і утворили кордон.

Онлайн трансляція:

12:30 Засідання суду про запобіжний захід Медведчука вже почалося.

Реклама / Фото: Игорь Серов, Сьогодні

12:19 На вулиці встановили колонки, люди принесли з собою банери. На місці знаходяться поліція діалогу, нагвардеци, представники Національного корпусу і багато невідомих.

11:55 Медведчук поговорив з пресою і зайшов у приміщення.

11:47 До суду приїхав Віктор Медведчук. До нього одразу підійшли журналісти. Тим часом біля території суду збираються невідомі люди. Зазначимо, більшість з них чоловіки.

Реклама / Фото: Дмитро Гордійчук, Сьогодні

11:20 Крім Нацгвардії на місці стоять близько 200 тітушок.

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

До суду вже приїхав нардеп Ілля Ківа. У дворі він підійшов до журналістів і сказав "Ведмідь прийде".

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Після цього Офіс генерального прокурора подав апеляцію на це рішення. Прокуратура вимагатиме ту запобіжний захід, яку просили ще в Печерському суді – утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.