Справа на 2,5 млн гривень. У Києві адвокат підробив документи і заволодів двома квартирами

Однією з них чоловік заволодів, використовуючи паспортні дані свого клієнта без його відома

Шахраєві загрожує до 12 років в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Київському адвокату повідомили про підозру в шахрайстві за привласнення нерухомості на підставі підроблених документів. Протягом 2018-2019 років підозрюваний разом зі спільниками підробив документи на дві квартири, що належали померлим особам.

Про це повідомляє Прокуратура Києва.

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При цьому однією з них адвокат заволодів, використовуючи паспортні дані свого клієнта без його відома.

"З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні на вказані квартири окружною прокуратурою накладено арешт. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності", – йдеться в повідомленні.

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Загальна вартість незаконно привласнених квартир становить 2,5 млн гривень. Вирішується питання про взяття підозрюваного під варту. Фігуранту загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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Крім того, в Україні зріс попит на житло – тільки за літо на продаж виставили понад 27 тис. квартир, а з початку року кількість пошукових запитів "купити квартиру" в новобудовах зросла втричі.