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Справа на 2,7 млн гривень: в "Укрзалізниці" підозрюють начальника локомотивного депо

13 липня 2021 13:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років

На УЗ працювала схема розкрадання. Фото: колаж "Сьогодні"

На УЗ працювала схема розкрадання. Фото: колаж "Сьогодні"

Начальника локомотивного депо ВАТ "Укрзалізниця" підозрюють у завданні збитків на 2,7 грн при закупівлі запчастин. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

Так, в 2019 році в локомотивному депо "Київ-Пасажирський" вирішувалося питання ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу. Загальна вартість робіт оцінювалася в 15 млн гривень.

"У цей же час, начальник депо, будучи обізнаним про загальну вартість вказаних робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, діючи в інтересах одного із приватних підприємств, умисно роздробив предмет закупівлі та, в подальшому, уклав із підприємством низку договорів на придбання запасних частин за значно завищеними цінами", – йдеться в повідомленні.

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В результаті "Укрзалізниці" завдано матеріальних збитків на суму 2,7 млн гривень.

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Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Раніше ми писали, що пов'язані з керівництвом НКРЕКП трейдери нанесли державі збитків на 300 млн грн.

Також ми повідомляли, що в Києві директора приватного підприємства підозрюють у відмиванні 78,6 млн гривень. За даними слідства, він разом зі спільником незаконно легалізував майно.

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