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Справа на 30 млн. У Києві викрили схему розкрадання коштів, призначених для шкіл і дитсадків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 серпня, 16:22
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В ході обшуків вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки
СБУ проводить обшуки. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ проводить обшуки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві викрили незаконну діяльність керівництва КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Чиновники налагодили схему крадіжки коштів, призначених для відновлення столичних дитсадків і шкіл. З бюджету міста вивели майже 30 млн грн.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Організатори "схеми" діяли через підконтрольні підприємства, вони залучили до виконання капітальних будівельних і ремонтних робіт як підрядні організації.

""Партнери" виконували роботи частково і не в повному обсязі, до того ж за суттєво завищеними розцінками. Траплялося, що деякі роботи не виконувалися взагалі, хоча зазначали, що вони "виконані"", – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, протягом 2019 комунальники провели конкурсні торги на загальну суму понад 120 млн грн, 30 млн грн з яких вивели в "тінь", розподіливши їх між учасниками угоди.

Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами фактичних місць проживання посадових осіб КП "Житлоінвестбуд-УКБ" і співробітників підконтрольних комерційних структур.

Розкрадання в столиці

Раніше СБУ заблокувала схему розтрати бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП "Київпастранс" КМДА. Угода завдала столичній громаді збиток – 3, 5 млн грн.

А колишнього головного бухгалтера Мінкульту України судитимуть через надмірне перерахування 420 тис. грн компанії, що проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.

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