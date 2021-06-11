Справа на 420 тисяч: колишній головбух Мінкульту піде під суд через розкрадання в Музеї Революції Гідності

Бухгалтер оплатив компанії за послуги на 12 тисяч євро більше, ніж було необхідно

Київська прокуратура буде судити екс-бухгалтера Мінкульту за розкрадання. Фото: прес-служба Прокуратури / Telegram

Колишнього головного бухгалтера Мінкульту України судитимуть через надмірне перерахування 420 тис. грн компанії, що проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Між Мінкультури і компанією-нерезидентом було укладено договір по послугах організації та проведення конкурсу проектів на кращу пропозицію по об'єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності".

Загальна вартість послуги становила 2, 5 млн гривень.

"Між Міністерством культури України та компанією-нерезидентом укладено договір про надання послуг з організації та проведення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності", – пишуть в повідомленні.

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Так, в перерахунку в національну валюту збитки склали близько 420 тис. гривень. Обвинувальний акт спрямований до Шевченківського районного суду Києва для розгляду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку квітня СБУ спіймала ватажка групи терористів на Донбасі, які підірвали міст і викрадали місцевих жителів.

Також СБУ затримала агента "ЛНР", який працював в сервісному центрі МВС.