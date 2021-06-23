Справа на 80 млн. В "Київпастрансі" пройшли обшуки (фото)

Фіскали проводять аудит в "Київпастрансі". Фото: прес-служба ДФС Києва
Обшуки в комунальних установах КМДА тривають. Сьогодні, 23 червня, працівники ДФС прийшли з обшуками у "Київпастранс".
Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби України в Facebook.
Правоохоронці кажуть, що розслідують кримінальне провадження щодо привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також ухилення від сплати податків.
"Протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти під час проведення робіт з реконструкції трамвайної лінії. Загальна вартість робіт склала понад 80 мільйонів гривень, значну частину яких було привласнено", – йдеться в повідомленні.
Фото: прес-служба ДФС/Facebook
Зараз призначено експертизу, в ході якої буде встановлено розмір заподіяної шкоди.
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В результаті обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП "Київпастранс" та комп'ютерну техніку. Вищезазначені документи, після завершення їх огляду, будуть визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Фото: прес-служба ДФС/Facebook
"ДФС не дозволить займатися розтратою бюджетних коштів та продовжить жорстко реагувати на будь-які прояви порушень. Всі фігуранти кримінальних проваджень будуть притягнуті до відповідальності", – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше в Києві прокуратура провела кілька обшуків на комунальних підприємствах. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також в КМДА та ін. Детальніше про "велику чистку" в столиці – в матеріалі "Сьогодні".