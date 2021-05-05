Зухвале пограбування в Києві – викрали 5 мільйонів гривень і намагалися спалити своє авто

У столиці двоє зловмисників напали на чоловіка і відібрали у нього сумку з грошима – всі обставини зухвалого злочину

У Києві на вулиці Євгена Харченка в Дарницькому районі невідомі вдарили чоловіка і відібрали сумку, де було майже 5 мільйонів гривень. Крім того, підозрювані намагалися підпалити свій автомобіль, щоб приховати сліди злочину.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, зловмисники заздалегідь готувалися до злочину, адже дізналися, що потерпілий планує укласти фінансову угоду (придбати квартиру). Вони чекали чоловіка, а після скоєного зникли на авто.

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"Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували маршрут руху транспортного засобу правопорушників. Згодом встановили місцезнаходження фігурантів та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали їх у місті Одеса у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – жителі Києва та Одещини, 1966 та 1977 років народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Аби приховати сліди злочину, вони навіть намагались спалити свій автомобіль", – розповів начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Ігор Падюк.

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Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше ми повідомляли, що поліція викрила злочинне угруповання, учасники якого крали елітні автомобілі в декількох областях України.

Також нагадаємо, на Харківщині працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями.