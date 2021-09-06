Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Десятки мільйонів: скільки буде коштувати ремонт згорілого костелу Святого Миколая

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
6 вересня, 21:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Станом на вечір 6 вересня українці перерахували 5 млн 840 тис. гривень
Ткаченко розповів вартість ремонту після пожежі в Костелі Святого Миколая. Колаж: "Сьогодні"
Ткаченко розповів вартість ремонту після пожежі в Костелі Святого Миколая. Колаж: "Сьогодні"

На відновлення пошкодженого в результаті пожежі костелу Святого Миколая в Києві необхідно мінімум 75 мільйонів гривень.

Реклама

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Зараз чекаємо висновку ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріального збитку. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння", – повідомив міністр.

Ткаченко розповів, що за попередньою оцінкою фахівців, на відновлення пам'ятника знадобиться від 75 млн грн. Засоби, які перераховують підприємці, фізичні та юридичні особи, підуть на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу. Залишок від зібраних коштів, виділить держава.

"Сума зборів, на щастя, змінюється щогодини. Станом на зараз на рахунок зайшли 5 млн 840 тис. гривень. І ще близько 20 млн гривень пожертвували бізнесмени. Що показує небайдужість бізнесу і українців до нашого культурної спадщини. А також і те, що в кризових ситуаціях ми об'єднуємося", – додав Ткаченко.

Три етапи реконструкції

Під час першого етапу будуть проводитися термінові протиаварійні заходи, і саме на них збираються кошти.

Другий етап стосується закупівлі органу.

"Спілкуємося з виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на які наразі збираються благодійні внески. Крім того його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ", – повідомив міністр.

Реклама

Третій етап – реставраційні роботи фасаду костелу.

Що відомо про пожежу

  • Увечері 3 вересня в Києві спалахнула пожежа в костелі святого Миколая. Загорілася друга (задня) частину будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча вогнище загоряння знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.
  • Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу святого Миколая, а також орган.
  • Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицької церкви повністю до вирішення питання про нове розташування органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.
  • Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики і перемістити в нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Раніше ми повідомляли, що Monobank виділить 1 млн гривень на відновлення костелу святого Миколая.

У Костелі Святого Миколая назвали пожежу в храмі поганим знаком. Щось необхідно міняти.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти