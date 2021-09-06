Десятки мільйонів: скільки буде коштувати ремонт згорілого костелу Святого Миколая

Станом на вечір 6 вересня українці перерахували 5 млн 840 тис. гривень

Ткаченко розповів вартість ремонту після пожежі в Костелі Святого Миколая. Колаж: "Сьогодні"

На відновлення пошкодженого в результаті пожежі костелу Святого Миколая в Києві необхідно мінімум 75 мільйонів гривень.

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Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Зараз чекаємо висновку ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріального збитку. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння", – повідомив міністр.

Ткаченко розповів, що за попередньою оцінкою фахівців, на відновлення пам'ятника знадобиться від 75 млн грн. Засоби, які перераховують підприємці, фізичні та юридичні особи, підуть на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу. Залишок від зібраних коштів, виділить держава.

"Сума зборів, на щастя, змінюється щогодини. Станом на зараз на рахунок зайшли 5 млн 840 тис. гривень. І ще близько 20 млн гривень пожертвували бізнесмени. Що показує небайдужість бізнесу і українців до нашого культурної спадщини. А також і те, що в кризових ситуаціях ми об'єднуємося", – додав Ткаченко.

Три етапи реконструкції

Під час першого етапу будуть проводитися термінові протиаварійні заходи, і саме на них збираються кошти.

Другий етап стосується закупівлі органу.

"Спілкуємося з виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на які наразі збираються благодійні внески. Крім того його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ", – повідомив міністр.

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Третій етап – реставраційні роботи фасаду костелу.

Що відомо про пожежу

Увечері 3 вересня в Києві спалахнула пожежа в костелі святого Миколая. Загорілася друга (задня) частину будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча вогнище загоряння знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.

Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу святого Миколая, а також орган.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицької церкви повністю до вирішення питання про нове розташування органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики і перемістити в нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Раніше ми повідомляли, що Monobank виділить 1 млн гривень на відновлення костелу святого Миколая.

У Костелі Святого Миколая назвали пожежу в храмі поганим знаком. Щось необхідно міняти.