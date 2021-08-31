Чергують цілодобово. Кияни ополчилися проти будівництва біля Дніпра на Микільській слобідці (фото, відео)

Люди вже не перший раз виходять на мітинг проти захоплення прибережної території

У Дніпровському районі протестують жителі проти будівництва. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві спалахнув черговий будівельний скандал, пов'язаний зі спірною забудовою. Йдеться про Микільську Слобідку, де забудовник намагається почати будівництво в прибережній зоні, що обурило місцевих жителів і активістів. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вчора тут було жарко від емоцій.

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Люди вийшли на мітинг проти захоплення прибережної території. Замість пляжу і підходів до нього тут хочуть побудувати висотні будинки. Конфлікти з забудовником на вулиці Микільсько-Слобідській виникають тут вже не перший раз.

За словами активістів, їм доводитися регулярно стежити за діями будівельників.

Мітинг охороняє поліція і муніципальна охорона. Фото: "Сьогодні"

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Причиною мітингу стало чергова поява тут будівельного паркану. Частину забору демонтували. Місцеві жителі домовилися чергувати тут цілодобово і не дозволити забудовнику розпочати роботи.

На задньому плані видно ескаватор, який вже почав роботу. Фото: "Сьогодні"

Забудовник запевняє, що у нього є всі документи на земельну ділянку, але в той же час не показує їх людям.

Що думають місцеві жителі і активісти

Місцеві жителі і активісти, хочуть залишити берег Дніпра вільним від забудови.

"Ми хочемо, щоб наші діти могли вільно підходити до Дніпра, щоб тут був пляж, зона відпочинку, а не чергові висотки, без шкіл, без лікарень, без доріг", – розповів сайту "Сьогодні" один з учасників протесту.

На думку активістів, території потрібно надати охоронний статус і заборонити забудовнику спроби зайти сюди з будівельною технікою.

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Місцевим доводиться спостерігати за будівництвом. Фото: Муніципальна охорона

"Жителі Микільської Слобідки об'єдналися і вже мають потужні результати, але зупинка довільного будівництва хмарочосів на березі завдання першочергове. Це будівництво залишається на шляху організації справжньою рекреаційною зоною, створення якої вже визначено рішеннями Київради, які розробила і ініціювала потужна місцева громада", – написала на своїй сторінці в соціальних мережах активіст і громадський діяч Ольга Рутковська.

На будівництві почалися роботи. Фото: Муніципальна охорона

Зараз будівельний паркан демонтований, а за порядком на місці стежать співробітники муніципальної охорони та поліції.

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