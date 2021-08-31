Чергують цілодобово. Кияни ополчилися проти будівництва біля Дніпра на Микільській слобідці (фото, відео)

У Києві спалахнув черговий будівельний скандал, пов'язаний зі спірною забудовою. Йдеться про Микільську Слобідку, де забудовник намагається почати будівництво в прибережній зоні, що обурило місцевих жителів і активістів. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вчора тут було жарко від емоцій.
Люди вийшли на мітинг проти захоплення прибережної території. Замість пляжу і підходів до нього тут хочуть побудувати висотні будинки. Конфлікти з забудовником на вулиці Микільсько-Слобідській виникають тут вже не перший раз.
За словами активістів, їм доводитися регулярно стежити за діями будівельників.
Причиною мітингу стало чергова поява тут будівельного паркану. Частину забору демонтували. Місцеві жителі домовилися чергувати тут цілодобово і не дозволити забудовнику розпочати роботи.
Забудовник запевняє, що у нього є всі документи на земельну ділянку, але в той же час не показує їх людям.
Що думають місцеві жителі і активісти
Місцеві жителі і активісти, хочуть залишити берег Дніпра вільним від забудови.
"Ми хочемо, щоб наші діти могли вільно підходити до Дніпра, щоб тут був пляж, зона відпочинку, а не чергові висотки, без шкіл, без лікарень, без доріг", – розповів сайту "Сьогодні" один з учасників протесту.
На думку активістів, території потрібно надати охоронний статус і заборонити забудовнику спроби зайти сюди з будівельною технікою.
"Жителі Микільської Слобідки об'єдналися і вже мають потужні результати, але зупинка довільного будівництва хмарочосів на березі завдання першочергове. Це будівництво залишається на шляху організації справжньою рекреаційною зоною, створення якої вже визначено рішеннями Київради, які розробила і ініціювала потужна місцева громада", – написала на своїй сторінці в соціальних мережах активіст і громадський діяч Ольга Рутковська.
Зараз будівельний паркан демонтований, а за порядком на місці стежать співробітники муніципальної охорони та поліції.
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