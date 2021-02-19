"Дика країна": у центрі Києва у голландського дипломата вкрали велосипед

У центрі Києва, під будівлею Національного антикорупційного бюро, у співробітника посольства Нідерландів вкрали велосипед. Дипломат вже написав заяву до поліції.

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Про це повідомляє інший співробітник дипмісії Лодевійк Смоор на своїй сторінці в Facebook.

Він опублікував фото викраденого у колеги велосипеда і просить всіх, хто щось знає про цей випадок – дати йому знати.

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Відвідувачі сторінки дипломата активно відреагували на його повідомлення:

"Ви більше не побачите вкрадений велосипед! На жаль!" – "У ломбардах шукати треба. Вкрадені велосипеди не вітаються у велосипедних спільнотах!" – "Україна дійсно дика країна. Велосипед для населення – це дивина". – "Велосипеди крадуть і в Західній Європі, а от дика Україна тим, що у всьому світі відмовляються від засилля автомобілів в містах на користь громадського транспорту і велосипедів, а у нас продовжують стимулювати використання персональних автомобілів. Київ постійно в лідерах антирейтингу за забрудненістю повітря!" – "Яка жалість і ганьба для України! Тоді як Нідерланди самі по собі є дуже звичайною країною для крадіжок велосипедів! Замок Cryptonit потрібен не тільки в Нідерландах!" – пишуть коментатори.

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху, які стосуються велосипедів і таксі.

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Також повідомлялося, що у Києві велосипедист не помітив зупинку і врізався в неї.

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

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