Русский
$ 27,05
31,85
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Диплом недорого: СБУ спіймала радницю ректора столичного ВУЗу на отриманні хабара

26 липня 2021 18:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жінка за хабарі "гарантувала" отримання дипломів про закінчення вищого навчального закладу без фактичного навчання та складання іспитів

Момент отримання хабара. Фото: колаж "Сьогодні"

Момент отримання хабара. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила радницю ректора столичного ВУЗу на "торгівлі" дипломами. Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Радник ректора за хабарі "гарантувала" отримання дипломів про закінчення вищого навчального закладу без фактичного навчання та складання іспитів.

"Налагодили корупційний механізм отримання грошей від претендентів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у відновленні в ВУЗі і отриманні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Заступника голови Харківської облради затримали на хабарі в мільйон гривень

Реклама

Зараз затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

СБУ на затримання. Фото: СБУ

СБУ на затримання. Фото: СБУ

В тренді
Таємниці київського метрополітену: кований вождь, бактерії-шкідники та потоп
Як виглядає станція. Фото: колаж "Сьогодні"

Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що доценту київського вузу загрожує 8 років в'язниці за розбещення 12-річної дівчинки.

Реклама

Нагадаємо, затриманий при отриманні хабара заступник глави Харківської обласної ради повинен залишитися під вартою до 20 вересня або внести заставу в 4,75 млн грн і тоді вийти на свободу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Чорне небо і стіна з дощу: Київ накрила потужна злива з грозою (відео)
Чорне небо і стіна з дощу: Київ накрила потужна злива з грозою (відео)Надзвичайні події
Кинула коктейль Молотова і забрала гроші: в Києві зухвало пограбували відділення банку (фото)
Кинула коктейль Молотова і забрала гроші: в Києві зухвало пограбували відділення банку (фото)Надзвичайні події
У Києві масштабна пожежа на складі: стовп диму видно за кілька кілометрів (фото)
У Києві масштабна пожежа на складі: стовп диму видно за кілька кілометрів (фото)Надзвичайні події
Суддю від роботи не усунули. Подробиці п'яного ДТП в Києві (відео)
Суддю від роботи не усунули. Подробиці п'яного ДТП в Києві (відео)Надзвичайні події
Знесла стовп і ледь не злетіла в річку: у п'яному ДТП у Києві підозрюють суддю (відео)
Знесла стовп і ледь не злетіла в річку: у п'яному ДТП у Києві підозрюють суддю (відео)Надзвичайні події
Бійка на вході до ТРЦ: в центрі Києва підрізали чоловіка (відео)
Бійка на вході до ТРЦ: в центрі Києва підрізали чоловіка (відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти