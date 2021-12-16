Для онкохворих. У Києві аферисти через інтернет продавали підроблені ліки (фото)

Вартість вилучених препаратів становить близько мільйона гривень

У столиці впіймали аферистів, які продавали фальшиві ліки / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

У Києві викрили осіб, які продавали фальсифіковані ліки онкохворим. Через мережу зловмисники пропонували придбати підроблені препарати, які доставляли замовникам.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва. Facebook.

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Шахраї налагодили свою діяльність на території Києва та Львова.

"Працівники поліції з’ясували, що фігуранти отримували лікарські засоби онкологічної групи із підробленими сертифікатами. У мережі інтернет зловмисники розміщували оголошення про продаж даних лікарських засобів, або ж на різноманітних форумах пропонували громадянам із онкологічними хворобами придбати залишки необхідного препарату від нібито хворих родичів. В подальшому продукцію відправляли через поштові відділення або привозили та передавали особисто", – йдеться у повідомленні.

Що виявили під час обшуку

Під час обшуків за місцем проживання правопорушників правоохоронці вилучили:

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фальсифіковані лікарські засоби,

банківські карти,

гроші,

комп'ютерну техніку,

мобільні телефони.

Вартість вилучених препаратів становить близько мільйона гривень.

За цим фактом слідчим відділом Солом'янського управління поліції за погодженням із Солом'янською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України – фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

"Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають", – додали у поліції.

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