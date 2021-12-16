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Для онкохворих. У Києві аферисти через інтернет продавали підроблені ліки (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 19:00
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Вартість вилучених препаратів становить близько мільйона гривень
У столиці впіймали аферистів, які продавали фальшиві ліки
У столиці впіймали аферистів, які продавали фальшиві ліки / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

У Києві викрили осіб, які продавали фальсифіковані ліки онкохворим. Через мережу зловмисники пропонували придбати підроблені препарати, які доставляли замовникам.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва. Facebook.

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Шахраї налагодили свою діяльність на території Києва та Львова.

"Працівники поліції з’ясували, що фігуранти отримували лікарські засоби онкологічної групи із підробленими сертифікатами. У мережі інтернет зловмисники розміщували оголошення про продаж даних лікарських засобів, або ж на різноманітних форумах пропонували громадянам із онкологічними хворобами придбати залишки необхідного препарату від нібито хворих родичів. В подальшому продукцію відправляли через поштові відділення або привозили та передавали особисто", – йдеться у повідомленні.

Що виявили під час обшуку

Під час обшуків за місцем проживання правопорушників правоохоронці вилучили:

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  • фальсифіковані лікарські засоби,
  • банківські карти,
  • гроші,
  • комп'ютерну техніку,
  • мобільні телефони.

Вартість вилучених препаратів становить близько мільйона гривень.

За цим фактом слідчим відділом Солом'янського управління поліції за погодженням із Солом'янською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України – фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

"Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають", – додали у поліції.

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