Для терактів? Під Києвом накрили підпільний цех зі зброєю (фото)

Підпільний цех обладнав у себе вдома раніше засуджений чоловік

На Київщині викрили підпільний цех зі зброєю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області викрито підпільний цех з виготовлення зброї. СБУ перевіряє можливість теракту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками. Перевіряється інформація щодо можливого використання засобів ураження для вчинення терактів", – йдеться у повідомленні.

СБУ знайшла тротил та вогнепальну зброю з глушниками / Фото: СБУ

Усе організував місцевий житель, якого раніше судили за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільний цех обладнав у себе в будинку. Це неподалік столиці.

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"Готову продукцію він планував реалізувати через особисті зв’язки у кримінальних колах", – додають у СБУ.

Вилучені засоби ураження передали на експертизу / Фото: СБУ

Що вилучили

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

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велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин;

компоненти виготовлення саморобних вибухових пристроїв;

бойові гранати із запалами;

10 одиниць вогнепальної зброї із глушниками;

майже 2 тисячі набоїв різного калібру;

комплектовання до вогнепальної зброї;

верстатне та спеціалізоване лабораторне обладнання.

Вилучені засоби ураження передали на експертизу.

За кримінальним провадженням, розпочатим за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зловмиснику планують повідомити про підозру в скоєнні злочину та обрати запобіжний захід.

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