Русский
$ 27,29
32,32
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

До $ 6 тисяч за місце на кладовищі: в Києві СБУ викрила чиновників (фото)

9 липня 2021 14:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Угоди проходили в ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО"

Зловмисників затримали на гарячому. Фото: колаж "Сьогодні"

Зловмисників затримали на гарячому. Фото: колаж "Сьогодні"

У ритуальній службі Києва СБУ викрила корупцію – чиновники вимагали хабарі за поховання. Затриманим повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Реклама

Масштабні операції проходили в ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО". Зловмисники вимагали хабара за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Суми становили від 3 до 6 000 доларів США за місце.

"Кілька посадових осіб комунального підприємства налагодили незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання", – пишуть в повідомленні.

Момент затримання. Фото: прес-служба СБУ/Facebook

Момент затримання. Фото: прес-служба СБУ/Facebook

Реклама

3 і 5 тис. доларів отримали зловмисники за виділення двох місць на Лісовому кладовищі.

Отримання хабара. Фото: прес-служба СБУ/Facebook

Отримання хабара. Фото: прес-служба СБУ/Facebook

Не пропусти!
Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020: дивіться ТОП-5
Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції

Також затримали одного з посередників при отриманні 6000 доларів США за виділення ще одного місця для поховання.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Одесі екс-слідчий СБУ вимагав у іноземця понад $ 80 тисяч хабара.

Також нагадаємо, у Львівській області на великому хабарі попався директор філії "Нафтогазу".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Стрілянина по поліцейських в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)
Стрілянина по поліцейських в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)Надзвичайні події
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)Надзвичайні події
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)Надзвичайні події
Три авто зіткнулися в ДТП під Києвом: в машині знаходилися діти (відео)
Три авто зіткнулися в ДТП під Києвом: в машині знаходилися діти (відео)Транспорт
Стрілянина в багатоповерхівці Києва. З вікна будинку шугає дим (фото)
Стрілянина в багатоповерхівці Києва. З вікна будинку шугає дим (фото)Надзвичайні події
У Києві перекинулася фура з газоблоками: авто в'їхали в елементи шляхопроводу (оновлено)
У Києві перекинулася фура з газоблоками: авто в'їхали в елементи шляхопроводу (оновлено)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти