До $ 6 тисяч за місце на кладовищі: в Києві СБУ викрила чиновників (фото)

Зловмисників затримали на гарячому. Фото: колаж "Сьогодні"

У ритуальній службі Києва СБУ викрила корупцію – чиновники вимагали хабарі за поховання. Затриманим повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

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Масштабні операції проходили в ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО". Зловмисники вимагали хабара за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Суми становили від 3 до 6 000 доларів США за місце.

"Кілька посадових осіб комунального підприємства налагодили незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання", – пишуть в повідомленні.

Момент затримання. Фото: прес-служба СБУ/Facebook

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3 і 5 тис. доларів отримали зловмисники за виділення двох місць на Лісовому кладовищі.

Також затримали одного з посередників при отриманні 6000 доларів США за виділення ще одного місця для поховання.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі екс-слідчий СБУ вимагав у іноземця понад $ 80 тисяч хабара.

Також нагадаємо, у Львівській області на великому хабарі попався директор філії "Нафтогазу".