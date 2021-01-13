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До 7 років в'язниці: копи відкрили кримінальне провадження за обстріл поїзда метро в Києві

13 січня, 18:45

Олександр Марущак , Ігор Тимофєєв

Поки нікого з нападників не вдалося затримати, але процес іде

Поліція розслідує напад невідомих хуліганів на потяги Київського метрополітену, які закидали камінням вагони підземки. "Обстріл" тривав з 19:00 до 19:30 на ділянці між станціями "Дарниця" і "Чернігівська", пошкоджено вікна чотирьох поїздів метро.

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Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва, за фактом нападу на поїзди поліція відкрила кримінальне провадження.

"Поки нікого з нападників не вдалося затримати. Напад було скоєно на перегоні між станціями, і там, швидше за все, нема камер відеоспостереження. В результаті НП ніхто з пасажирів не постраждав, тільки вікна вагонів. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 – хуліганство або грубе порушення громадського порядку. Всі зібрані матеріали передано в поліцію Дніпровського району. Там проводитимуть розслідування", – розповіли копи.

Якщо зловмисників упіймають – їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років за ґратами.

А тим часом столична підземка підраховує збитки, яких завдали підприємству вандали.

"Кидали каміння в темний час, з боку парку. Скло розбите тільки з одного боку, по ньому пішли суцільні тріщини. Наші фахівці намагаються оперативно замінити розбиті вікна у вагонах, щоб вони могли вийти на лінії. Чекаємо результатів розслідування від поліції", – розповіли нам в Київському метрополітені.

Це не перший випадок, коли вагони столичного метро страждають від рук вандалів. Так, в серпні-2019 вандали розмалювали фарбою цілий склад.

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А у вересні-2016 вандали розбили вікно у вагоні метро.

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метро вандали метрополітен чернігівська вікно обстріли Дарниця

Джерело: Сьогодні

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