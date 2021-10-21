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До втрати свідомості: у Києві поліцейських підозрюють у побитті чоловіка

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
21 жовтня, 10:49
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Вони били потерпілого ломом. Правоохоронцям загрожує серйозний строк
Поліцейські побили чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліцейські побили чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві оголосили підозру двом поліцейським, які жорстоко побили ломом чоловіка. Їм загрожує серйозний строк і позбавлення права обіймати певні посади протягом десяти років.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Деталі НП

Подія трапилася в лютому 2021 року. Правоохоронці затримали чоловіка і застосували надмірну силу. Вони завдали йому удари металевим ломом по голові і тулубу, внаслідок чого той втратив свідомість.

Після того, як потерпілий прийшов до тями, поліцейські продовжили завдавати йому удари руками і ногами та заламувати пальці.

Чоловіка побили ломом. Фото: Офіс генпрокурора
Чоловіка побили ломом. Фото: Офіс генпрокурора

У чоловіка рани на голові. Фото: Офіс генпрокурора
У чоловіка рани на голові. Фото: Офіс генпрокурора

Гематоми на тілі потерпілого. Фото: Офіс генпрокурора
Гематоми на тілі потерпілого. Фото: Офіс генпрокурора

Що загрожує підозрюваним поліцейським?

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом оперуповноваженим одного із підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві у перевищенні службових повноважень, поєднаному із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

Стаття передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві побили поліцейського під час конфлікту на вулиці. Правоохоронець перебував поза службою.

На початку жовтня двоє поліцейських у Чернігові втрапили у бійку. Як наслідок, один з них помер, а інший потрапив до лікарні з численними травмами.

За участь у бійці арештовано четверо молодиків, троє з яких неповнолітні. Цього тижня прокурори оголосили їм нові підозри.

Відомо, що у той вечір друзі-поліцейські відпочивали у розважальному закладі поряд із супермаркетом – боулінг-клубі. Конфлікт, що спалахнув, привернув увагу випадкових свідків. Його знімали просто з вікон машин. На одному з таких відео можна побачити, що поліцейські намагалися щось зробити. Особа, схожа на загиблого Артура Єрохіна, голосно повідомляє, що він сам поліцейський. Потім він же відправляє патрульного додому.

Тричі, за інформацією джерел "Сьогодні", патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту і тричі залишала його.

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