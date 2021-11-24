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Наздогнав і побив. У гей-клубі Києва охоронець напав на відвідувача

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 22:12
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Постраждалий писатиме заяву в поліцію, бо вирішив показати людям, що в цьому клубі небезпечно
Одразу після побиття хлопець вирушив до лікарні, де пройшов обстеження
Одразу після побиття хлопець вирушив до лікарні, де пройшов обстеження / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в одному з гей-клубів охоронець напав на відвідувача. Охоронець вдарив хлопця в потилицю, а коли той обернувся, то охоронець вдарив його ще й у живіт.

Про це пише "Новини.LIVE".

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Подробиці інциденту

Вночі з 22 на 23 листопада Володимир із друзями пішов у київський гей-клуб Portum.

"Це клуб певного формату – гей-клуб. Я можу лише здогадуватися, що цей чоловік є гомофобом. При виході з клубу я запитав в охоронців, чи можна взяти металошукач, і жартома оглянув свого друга. Я погано пам'ятаю момент, один охоронець, начебто, сказав так, а інший – ні. Я не вважаю, що я поводився зухвало. Я поводився як звичайна людина, яка випила, яка прийшла відпочити, потанцювати", – розповів хлопець.

Коли Володимир із друзями вирішили їхати додому, то їх наздогнав охоронець. Він вдарив Володимира в потилицю, а коли обернувся, то охоронець вдарив його ще й у живіт.

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"Звичайно я писатиму заяву в поліцію. Я хочу, щоб людина зробила висновок з цієї ситуації. Вона підло вчинила, напавши на мене зі спини, я думаю, що це неадекватно. Я хочу показати людям, що в цьому клубі небезпечно. Тому що охорона клубу насамперед для безпеки, а не для того, щоб бити людей", – підсумував хлопець.

Реакція адміністрації клубу

Адміністрація клубу не схотіла йти на контакт. Журналістам "Новини.LIVE" не відповідають.

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Хлопцю, який тієї ночі був із постраждалим, все ж таки відповіли на повідомлення в соцмережах. У клубі заявили, що компанія пішла, не сплативши за коктейлі, які для них приготував бармен. Наприкінці дискусії у листуванні молодим людям пообіцяли розібратися у ситуації.

Стан хлопця

Володимир отримав численні забиті місця та гематоми. На ранок після інциденту його нудило і боліла голова. Результати МРТ-діагностики не виявили тяжких травм.

"Визначається нерівномірне потовщення слизової оболонки правої щелепної пазухи, окремих комірок гратчастого лабіринту", – йдеться у висновку.

Солдата ЗСУ зацькували через його орієнтацію

У Запорізькій області солдати контрактної служби цькують товариша по службі Влада Матвєєва через те, що він гей. Хлопці вкрали особисті фотографії із телефону солдата, після чого почали шантажувати його та загрожувати розправою.

Попросили телефон для дзвінка, але вкрали фото

Як розповів голова ГО "Українські військові ЛГБТ за рівні права" Віктор Пилипенко, інцидент стався 14 листопада. Один із товаришів по службі попросив у нього телефон, щоб зателефонувати рідним.

Однак невдовзі Влада покликали до кімнати, де були ще шість солдатів. Вони показали фото з його телефону, вкрадені скріншоти листування, з яких було зрозуміло, що він – гей.

"Його закрили фактично в кімнаті, погрожували, мовляв "ти ж знаєш, що роблять з п*дарами в армії" і так далі", – сказав Віктор Пилипенко.

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