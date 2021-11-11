Наздогнав Lanos: у Києві розбили новий поліцейський Prius (фото)

Поліцейський не впорався з керуванням та врізався в автомобіль, який їхав перед ним

У Києві потрапив у ДТП поліцейський автомобіль. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві поліцейський не впорався з керуванням та розбив службовий Toyota Prius. Машина зіткнулася з Daewoo Lanos.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Аварія сталася на Індустріальному мосту у напрямку Окружної. В результаті розбито одного з останніх Toyota Prius.

"Водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням і врізався в задню частину автомобіля Daewoo Lanos. Свідки говорять про дуже довгий гальмівний шлях Пріуса", – йдеться у підписі до фото.

На місце для оформлення виїхала поліція. Дані про постраждалих уточнюються.

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У Києві розбили автомобіль поліції Фото: dtp.kiev.ua

ДТП з автомобілями поліції – не рідкість

У Києві сталася ДТП за участю патрульної Toyota Prius – на перехресті вулиць Митрополита Василя Липковського та Стадіонної поліцейські врізалися у Skoda Fabia.

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На відео, опублікованому в мережі, видно, що аварія сталася, коли копи помітили порушення біля машини, яка їхала на зустріч: водій з другого ряду вирішив виконати поворот на Стадіонну.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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