Наздогнав Lanos: у Києві розбили новий поліцейський Prius (фото)

У Києві поліцейський не впорався з керуванням та розбив службовий Toyota Prius. Машина зіткнулася з Daewoo Lanos.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Аварія сталася на Індустріальному мосту у напрямку Окружної. В результаті розбито одного з останніх Toyota Prius.
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"Водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням і врізався в задню частину автомобіля Daewoo Lanos. Свідки говорять про дуже довгий гальмівний шлях Пріуса", – йдеться у підписі до фото.
На місце для оформлення виїхала поліція. Дані про постраждалих уточнюються.
У Києві розбили автомобіль поліції Фото: dtp.kiev.ua
ДТП з автомобілями поліції – не рідкість
У Києві сталася ДТП за участю патрульної Toyota Prius – на перехресті вулиць Митрополита Василя Липковського та Стадіонної поліцейські врізалися у Skoda Fabia.
На відео, опублікованому в мережі, видно, що аварія сталася, коли копи помітили порушення біля машини, яка їхала на зустріч: водій з другого ряду вирішив виконати поворот на Стадіонну.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми писали:
- У Харкові машина поліції збила літню жінку та дитину. Постраждалі в цей момент йшли пішохідним переходом.
- У Харкові екіпажі патрульної поліції двічі на добу ставали учасниками дорожньо-транспортних пригод.