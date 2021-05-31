Домовився з батьком: під Києвом педофіл ґвалтував двох неповнолітніх сестер

Чоловік з дозволу батька протягом двох місяців знущався над дівчатками – наразі триває судовий розгляд

У Київській області 53-річний чоловік протягом двох місяців ґвалтував двох неповнолітніх дівчаток.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Викрито та повідомлено про підозру чоловіку, який протягом 2018 року неодноразово вчиняв дії сексуального характеру відносно двох неповнолітніх дівчат, які не досягли шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 155 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловік домовився з батьком двох неповнолітніх дівчаток та вступав з ними у статеві стосунки.

Зазначимо, що у вересні 2019 року правоохоронці направили обвинувальний акт стосовно батька неповнолітніх до Білоцерківського міського суду.

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Батько дівчаток та ґвалтівник знаходяться під вартою, наразі триває судовий розгляд.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області 52-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні підлітка,йому вже повідомили про підозру.