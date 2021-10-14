Дорога ДТП. У Києві зіткнулися дві елітні іномарки (відео)

У Києві, де нещодавно була пожежа в Інституті урології, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю елітних іномарок.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
Деталі інциденту
Посеред дня зіткнулися автомобілі Mercedes та Lexus. В результаті дорожньо-транспортної пригоди була перекрита вулиця Круглоуніверситетська.
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Без постраждалих
На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали правоохоронці. Згодом рух на дорозі відновили.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;
- порушення правил маневрування — 22%;
- порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції — 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;
- п'яне водіння — 5%.
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