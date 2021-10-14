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Дорога ДТП. У Києві зіткнулися дві елітні іномарки (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
14 жовтня, 20:54
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В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілих немає
Два автомобілі зіткнулися на вулиці Круглоуніверситетській/Колаж: Сьогодні
Два автомобілі зіткнулися на вулиці Круглоуніверситетській/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно була пожежа в Інституті урології, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю елітних іномарок.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

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Деталі інциденту

Посеред дня зіткнулися автомобілі Mercedes та Lexus. В результаті дорожньо-транспортної пригоди була перекрита вулиця Круглоуніверситетська.

ДТП у Києві за участю іномарок/Відео: Telegram: Київ Оперативний

Без постраждалих

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали правоохоронці. Згодом рух на дорозі відновили.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;
  • порушення правил маневрування — 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції — 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;
  • п'яне водіння — 5%.

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