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Авто краще залишити вдома: Кличко показав нічне прибирання снігу в Києві (відео)

9 лютого, 00:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Прибиранню заважають неправильно припарковані машини

У Києві дорожники і комунальні служби працюють у режимі нон-стоп, але прибирання вулиць ускладнюється, оскільки снігопад не вщухає і у вівторок автомобілістам краще пересісти на громадський транспорт.

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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

"Пізно ввечері дорожники знову вивели колони техніки для розчищення магістралей, шляхопроводів і основних вулиць для проїзду", – написав міський голова.

Він поскаржився, що вдень роботі снігоприбиральної техніки значно заважає велика кількість машин на дорогах, а також машини, припарковані на узбіччях і в недозволених місцях.

"Іще раз звертаюся до водіїв: не виїжджайте завтра в місто приватним транспортом, а скористайтеся громадським", – закликав Кличко автомобілістів.

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Мер попередив, що наступні кілька днів будуть складними, бо за прогнозами снігопади триватимуть.

Нагадаємо, снігопад у Києві розпочався ще вночі 7 лютого і триває досі, і негода вже звично паралізувала життя столиці. Тим часом у "Київавтодорі" стверджують, що працюють без перепочинку.

Прибиранню снігу, зокрема, заважають несвідомі автомобілісти – київські водії проігнорували прохання відмовитися від поїздок на приватному транспорті, також в місто проїхало чимало фур.

Більше читайте на сайті "Сегодня" в статті: ДТП, робота комунальників і прогноз на сніг по пояс: яка ситуація на дорогах Києва.

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Київ сніг снігопад Віталій Кличко комунальні служби
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