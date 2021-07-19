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Бійка на вході в ТРЦ: в центрі Києва підрізали чоловіка (відео)

19 липня 2021 16:06

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Чоловік, який отримав поранення, за попередньою інформацією, був зі своєю родиною

Медики надали допомогу потерпілому. Фото: колаж "Сьогодні"

Медики надали допомогу потерпілому. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля ТРЦ Gulliver на Спортивній площі сталася бійка, яка переросла в різанину. Як розповіли "Сьогодні" в поліції Києва, між двома чоловіками на вході в ТРЦ стався словесний конфлікт, який переріс у бійку.

"В ході конфлікту один з чоловіків вдарив другого гострим предметом в руку. Чоловік втратив багато крові. Медичну допомогу йому надали на місці співробітники швидкої допомоги. Причина конфлікту нам поки невідома. Чоловік, який постраждав і отримав поранення, за попередньою інформацією, був з сім'єю. Правоохоронці встановлюють усі деталі конфлікту", – повідомили в поліції Києва.

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Чоловік, який завдав удару гострим предметом затриманий.

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Раніше ми писали, що у Львівській області хлопець порізав таксиста – йому провели дві операції.

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Нагадаємо, раніше в Харкові сталася поножовщина. Чоловіки з'ясовували, чий Крим.

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