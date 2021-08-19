Бійка біля метро "Театральна" в Києві. Копи затримали двох чоловіків під наркотиками (фото)

У Києві на вході до станції метро "Театральна" троє чоловіків сьогодні влаштували дебош. Лаялися і билися. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на місце викликали поліцію.
Через скупчення в переході правоохоронців деякі пасажири подумали, що станцію закрили.
У одного з чоловіків, який більше всіх лаявся, був розбитий лоб.
Як пояснили нам поліцейські, швидше за все, чоловіки перебувають під дією наркотиків. Тільки один із них показав документи. Його відпустили.
Двоє категорично відмовилися це робити, штовхалися з поліцейськими. Їх відвезли в райвідділок поліції для встановлення особи.
Не перший випадок
У стані наркотичного сп'яніння люди роблять жахливі речі. Сьогодні в Києві на Прорізній затримали чоловіка в неадекватному стані – він танцював і бив стіни.
Ми писали, що в Галицькому районному суді Львова 3 серпня оголосили вирок інспекторам роти ТОР патрульної поліції. Їх визнали винними в загибелі львів'янина. Хлопець намагався проковтнути пакет з наркотиками, але подавився.
А в Києві чоловік під наркотиками вистрибнув із вікна квартири на п'ятому поверсі і впав на технічний дах в районі третього поверху. Як розповіла рятувальникам мати постраждалого, останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина і його зловживання наркотиками і алкоголем.
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