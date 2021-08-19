Бійка біля метро "Театральна" в Києві. Копи затримали двох чоловіків під наркотиками (фото)

Через скупчення в переході правоохоронців деякі пасажири подумали, що станцію закрили

Копи розібралися в ситуації. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на вході до станції метро "Театральна" троє чоловіків сьогодні влаштували дебош. Лаялися і билися. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на місце викликали поліцію.

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Через скупчення в переході правоохоронців деякі пасажири подумали, що станцію закрили.

Затримання чоловіків. Фото: "Сьогодні"

У одного з чоловіків, який більше всіх лаявся, був розбитий лоб.

Чоловіка ведуть в поліцейське авто. Фото: колаж "Сьогодні"

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Як пояснили нам поліцейські, швидше за все, чоловіки перебувають під дією наркотиків. Тільки один із них показав документи. Його відпустили.

Копи на "Театральній". Фото: "Сьогодні"

Двоє категорично відмовилися це робити, штовхалися з поліцейськими. Їх відвезли в райвідділок поліції для встановлення особи.

Не перший випадок

У стані наркотичного сп'яніння люди роблять жахливі речі. Сьогодні в Києві на Прорізній затримали чоловіка в неадекватному стані – він танцював і бив стіни.

Ми писали, що в Галицькому районному суді Львова 3 серпня оголосили вирок інспекторам роти ТОР патрульної поліції. Їх визнали винними в загибелі львів'янина. Хлопець намагався проковтнути пакет з наркотиками, але подавився.

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А в Києві чоловік під наркотиками вистрибнув із вікна квартири на п'ятому поверсі і впав на технічний дах в районі третього поверху. Як розповіла рятувальникам мати постраждалого, останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина і його зловживання наркотиками і алкоголем.

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