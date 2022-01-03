Бійка у метро Києва. На станції кров, а чоловіка непритомним забрали медики (відео)

Заяву постраждалий не писав, але подію зареєстровано співробітниками поліції

У столичному метро вчинили бійку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на станції метро "Контрактова площа" сталася бійка між пасажирами. В результаті один із учасників конфлікту опинився на лавці станції. Чоловік знепритомнів. Йому знадобилася допомога медиків.

На відео у соціальних мережах видно, як медики надають чоловікові допомогу. На підлозі станції видно кров.

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Поруч із постраждалим зібралися пасажири, один із них притримує ноги потерпілому. У поліції Києва нам повідомили, що стався конфлікт між пасажирами, який переріс у бійку.

Невідомі, які побили чоловіка втекли.

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"Поки що заявник перебуває в лікарні, попередньо він отримав легкі тілесні ушкодження, був у стані алкогольного сп'яніння", – повідомили в поліції Києва.

Заяву постраждалий не писав, але подію зареєстровано співробітниками поліції.

Дві п'яні жінки та чоловік влаштували бійку у метро

За кілька годин до Нового року, увечері 31 грудня, у київському метро вчинили бійку прямо у вагоні. Туди людей у нетверезому стані спокійно пропустили контролери. Про це розповів журналіст Олександр Рудоманов.

Він розповів, що це тріо зайшло у вагон і через дві станції почало бійку між собою. Пасажири втрутилися, розійняли, двоє залишилися у вагоні, одна з них вийшла.

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