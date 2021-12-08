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Бійка за шаурму. У Києві комунальників побили під час знесення кіоску (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 17:51
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Їм не сподобалося, що комунальники прибирають їхній магазин на колесах з продажу шаурми

У Києві продовжують облаштовувати територію біля Дарницького вокзалу. Під час демонтажу торгових контейнерів стався конфлікт із власниками.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Власники незаконних споруд на вулиці Пасхаліну чинили опір: порізали колеса спецтехніки, напали на демонтажників із застосуванням зброї.

Кореспондент "Сьогодні" дізнався, що збунтувалися люди східної зовнішності. Їм не сподобалося, що комунальники прибирають їхній магазин на колесах з продажу шаурми. Постраждалі комунальники від госпіталізації відмовилися. Нападників затримали, проводяться слідчі дії.

Коли приїхали робітники демонтувати МАФи – власники влаштували бійку
Коли приїхали робітники демонтувати МАФи – власники влаштували бійку / Фото: КГГА

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Як нам пояснили у КМДА, торговці не мали дозвільних документів. Їм уже надсилали припис прибрати торгову точку власними силами, але вони проігнорували попередження, а коли приїхали демонтувати – влаштували бійку та бійку з робітниками.

Нагадаємо, що раніше частину парку "Привокзальний" було звільнено від майже 20 МАФів, які розміщувалися без дозвільної документації. Щоб не з'являлася хаотична торгівля у майбутньому, зелену зону захистили 500-метровим парканом та висадили 120 хвойних та листяних дерев.

У Київраді розробили нові правила розміщення МАФів

Пропонують заборонити розміщення МАФів:

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  • у 20-метровій зоні від дитячих майданчиків;
  • у 50-метровій зоні від перехресть доріг та вулиць;
  • у 10-метровій зоні від будівель, будівель та споруд;
  • у охоронних зонах пам'яток культурної спадщини;
  • у радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;
  • у 20-метровій зоні від шкіл та дошкільних дитячих закладів;
  • у 20-метровій зоні від наземних та підземних пішохідних переходів
  • у радіусі 200 метрів від виходів/входів зі станцій Київського метрополітену;
  • у 10-метровій зоні від доріг та вулиць основними транспортними магістралями міста;
  • у 10-метровій зоні від пам'яток та пам'яток, а також будівель, що мають історико-культурну цінність.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в переході на Осокорки, де нещодавно комунальні служби втратили МАФи, знову орудують "стихійники".

Нагадаємо, що у Києві працювало казино під виглядом МАФу – закрили два замасковані ігрові зали.

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