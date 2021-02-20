ДТП під Києвом: виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з трьома авто (фото)

У Київській області 20 лютого відбулося серйозне ДТП.
Про це повідомляє Київ Сейчас в Telegram.
Водій Hyundai їхав до Києва, але в районі села Перемога не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з Toyota, Volkswagen і Mercedes Sprinter.
"Останній від удару перекинувся", – йдеться в повідомленні.
Водія і пасажира Hyundai госпіталізували.
Раніше ми писали, що в Дарницькому районі Києва на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" на вулиці Бориспільській товарний потяг врізався в легковий автомобіль, загинув чоловік.
Також нагадаємо, в Києві п'яний водій скоїв ДТП і намагався сховатися, однак перехожі спільно з патрульними його затримали.
Дивіться відео – в Харкові чоловік впав під потяг:
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