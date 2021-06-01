ДТП в Києві: у автомобіля на ходу відірвався прицеп і перекрив рух

У Києві на Кільцевій дорозі сталося ДТП. У водія на ходу відірвався прицеп.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.
НП подія сталася в проміжку дороги від перехрестя з Мінським шосе до Гостомельського КП.
"Внаслідок цієї події некерований прицеп перекинувся і зараз лежить на боці", – пишуть в Мережі.
Інформацію про причини ДТП уточнюють правоохоронці.
Відзначимо, загинув телеведучий Анатолій Дяченко. Аварія трапилася в півгодини їзди від його будинку, під Вишгородом. Разом зі своїм другом Анатолій повертався з риболовлі.
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