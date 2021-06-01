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ДТП в Києві: у автомобіля на ходу відірвався прицеп і перекрив рух

1 червня, 15:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Правоохоронці з'ясовують причину аварії

У Києві на Кільцевій дорозі сталося ДТП. У водія на ходу відірвався прицеп.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

НП подія сталася в проміжку дороги від перехрестя з Мінським шосе до Гостомельського КП.

"Внаслідок цієї події некерований прицеп перекинувся і зараз лежить на боці", – пишуть в Мережі.

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Інформацію про причини ДТП уточнюють правоохоронці.

Відзначимо, загинув телеведучий Анатолій Дяченко. Аварія трапилася в півгодини їзди від його будинку, під Вишгородом. Разом зі своїм другом Анатолій повертався з риболовлі.

Раніше ми повідомляли, що на Волині вантажівка на смерть переїхав жінку. Поліцейські з'ясовують обставини летального ДТП в Луцькому районі.

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