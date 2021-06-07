ДТП в Київській області: бензовоз зіткнувся з маршруткою (фото)

ДТП під Києвом. Фото: Патрульна поліція області
У Київській області на автодорозі М-05 Київ-Одеса сталося ДТП. На даній ділянці рух тимчасово обмежено.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції області в Facebook.
"На 35 км автодороги, в районі повороту на с. Калинівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN і маршрутного транспортного засобу", – пишуть в повідомленні.
На даній ділянці рух тимчасово обмежено у напрямку Києва.
"Поліцейські займаються регулюванням руху", – додають в патрульної поліції.
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На місці працюють медики, рятувальники і поліцейські.
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