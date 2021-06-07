ДТП в Київській області: бензовоз зіткнувся з маршруткою (фото)

Швидше за все є постраждалі, так як на місці НП працюють медики

ДТП під Києвом. Фото: Патрульна поліція області

У Київській області на автодорозі М-05 Київ-Одеса сталося ДТП. На даній ділянці рух тимчасово обмежено.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції області в Facebook.

"На 35 км автодороги, в районі повороту на с. Калинівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN і маршрутного транспортного засобу", – пишуть в повідомленні.

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На даній ділянці рух тимчасово обмежено у напрямку Києва.

"Поліцейські займаються регулюванням руху", – додають в патрульної поліції.

На місці працюють медики, рятувальники і поліцейські.

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Раніше ми повідомляли, що в селі Якимівка Оратівської територіальної громади Вінницької області жінка за кермом на смерть збила колишнього співмешканця і зникла з місця злочину. Потерпілий від отриманих травм помер в лікарні.

Нагадаємо, що на Волині в Луцькому районі водій вантажівки Renault RVI збив 60-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.