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Двічі в груди і живіт: київські копи затримали неповнолітнього хлопця за ножове поранення

9 червня 2021 17:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Медики надали невідкладну допомогу потерпілому і госпіталізували в медустанову

Нападника затримала поліція. Фото: Нацполіціі / Facebook

Нападника затримала поліція. Фото: Нацполіціі / Facebook

У Києві затримали неповнолітнього за ножове поранення хлопця. Нападником виявився 17-річний курсант столичного навчального закладу.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Facebook.

На вулиці Йорданській між молодими людьми відбулася бійка, один з хлопців отримав ножове поранення.

Пораненому медики надали невідкладну допомогу і госпіталізували в лікарню.

"Відпочивали дві компанії молодих людей і між ними виник конфлікт, а потім і бійка. В результаті один з хлопців ножем двічі ударив 19-річного опонента в груди і живіт, а після скоєного зник з місця події" – пишуть у повідомленні.

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Ним виявився 17-річний курсант столичного навчального закладу. Неповнолітнього затримали за місцем його проживання в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі затримали членів банди, які видавали себе за таксистів і грабували відвідувачів розважальних закладів.

Також нагадаємо, у Вінниці затримали чоловіка, який з пістолетом скоїв розбійний напад на дівчину.

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