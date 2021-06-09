Двічі в груди і живіт: київські копи затримали неповнолітнього хлопця за ножове поранення

Медики надали невідкладну допомогу потерпілому і госпіталізували в медустанову

Нападника затримала поліція. Фото: Нацполіціі / Facebook

У Києві затримали неповнолітнього за ножове поранення хлопця. Нападником виявився 17-річний курсант столичного навчального закладу.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Facebook.

На вулиці Йорданській між молодими людьми відбулася бійка, один з хлопців отримав ножове поранення.

Пораненому медики надали невідкладну допомогу і госпіталізували в лікарню.

"Відпочивали дві компанії молодих людей і між ними виник конфлікт, а потім і бійка. В результаті один з хлопців ножем двічі ударив 19-річного опонента в груди і живіт, а після скоєного зник з місця події" – пишуть у повідомленні.

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Ним виявився 17-річний курсант столичного навчального закладу. Неповнолітнього затримали за місцем його проживання в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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