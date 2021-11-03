Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Ледь вижила. У Києві живодери скинули собаку з мосту у Дніпро (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 листопада, 19:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Собаці пощастило – її врятували рибалки, які пропливали повз мосту на човні
В Києві з мосту скинули собаку.
В Києві з мосту скинули собаку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з Північного мосту скинули собаку у Дніпро. Її терміново госпіталізували.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Реклама

Поки невідомо, хто знущався з тварини.

"З Північного мосту до Дніпра скинули собаку. Дуже замерзла. Найсильніший стрес. Хлопці рибалки евакуювали на берег" , – йдеться у повідомленні.

Пса терміново госпіталізували до клініки. Йому навіть дали ім'я – Дніпро. Також волонтери вже шукають нового відповідального хазяїна.

Реклама

Реакція соцмереж

У коментарях вже шукають винних – на думку киян це могли бути або "наріки", або "бидло", або "біосміття".

Також небайдужі дякують рибакам, які вчасно опинилися на місці та врятували пса. І радять звернутися до поліції.

Реклама

"Бачити б, хто це зробив, шкуру живцем здерти. А тим хто врятував цього собачку, дай вам Бог здоров'я".

Крім того, користувачі соцмереж стверджують, що собака породиста – шарпей.

В Одесі побили водійку, яка збила собаку

У Кілії Одеської області жінка на авто збила вагітного собаку, але замість того, щоб зупинитися і спробувати врятувати тварину, вона проїхала повз і хотіла втекти.

Її зупинили місцеві жителі і почали вимагати, щоб водійка відвезла збитого собаку до ветлікарні. Жінка відреагувала агресивно. Конфлікт через кілька хвилин переріс у тягання за волосся та бійку.

Місцеві жителі викликали на місце поліцію, яка склала протокол на водійку.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти