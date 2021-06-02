У Києві підлітки влаштували "покатушки" на даху поїзда (відео)

Вантажний поїзд рухався на лівому березі столиці – очевидці встигли зняти хлопців на відео

У Києві підлітки проїхалися на даху вагона поїзда. Вони знімали те, що відбувається на відео. Швидше за все, розважаючись таким дивним чином.

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Ролик опублікував Київ Оперативний в Facebook.

"Цікаво чули коли-небудь ці блогери скільки подібних поїздок закінчувалося смертю?", – пишуть в Мережі.

У поліції Києва розповіли "Сьогодні", що особистості людей, які їхали на даху поїзда і проводили зйомку, на цей момент не встановлені.

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Там додають, що порушників зняли на відео на лівому березі Києва, але поки це вся інформація.

Нагадаємо, в Києві недавно хлопці вже прокотилися на даху поїзда метро.

Раніше ми писали, що в Києві жорстоко знущалися над бездомними і знімали це на відео.