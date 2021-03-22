Цього наздогнали: в Києві водій мопеда знову намагався сховатися від копів (відео)

У Києві черговий водій мопеда порушив ПДР і тікав від патрульних.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

Нещодавно на вулиці Генерала Алмазова патрульні помітили мопед Yamaha, водій якого порушив вимоги знаку і проїхав прямо зі смуги, призначеної для повороту ліворуч.

Після вимоги поліції спочатку порушник зупинився, але раптово кинувся навтьоки.

"Водій їздив тротуарами, наражав на небезпеку інших учасників руху. Врешті водій звернув на тупикову вулицю, де його й затримали патрульні", – йдеться в повідомленні.

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Чоловік виявився тверезим, але не мав відповідної водійської категорії. За це порушення патрульні винесли на нього постанову і склали протокол.

Раніше ми писали, Мережу підірвало відео погоні поліцейських за скутеристом, який працює постачальником їжі на Березняках. Водієві скутера вдалося втекти від поліції. В патрульній поліції Києва кажуть, що вже почали проводити рейди, що стосуються руху скутеристів.

Нагадаємо, що в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні влаштували погоню зі стріляниною.

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