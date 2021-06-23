Фальсифікат під виглядом елітного алкоголю на 10 млн: у Білій церкві вилучили 20 тонн контрафакта (фото)

Підроблений товар збували підпільно через інтернет і в магазинах по всій Україні

Один з підпільних складів. Фото: прес-служба Нацполіціі області/Facebook

У Київській області група чоловіків організувала виготовлення алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Для цього вони облаштували ряд підпільних цехів. А алкоголь з підробленими марками акцизного податку збували в магазини і через інтернет-мережу.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

Незаконний бізнес організував 38-річний житель Білої Церкви і шість його спільників у віці від 35 до 49 років.

"Зловмисники облаштували 2 підпільні цехи у нежитлових приміщеннях, розташованих в промисловій зоні міста Біла Церква, а також орендували 8 складів Чоловіки виготовляли товар в антисанітарних умовах із сировини невідомого походження. Підробку ділки збували підпільно через інтернет-сайт та в магазинах як продукцію відомих брендів по всій Україні", – пишуть в повідомленні.

Реклама Фото: прес-служба Нацполіціі області/Facebook

Замовлення доставляли клієнтам поштою, а також на власних автомобілях. Правоохоронці з'ясували, що за добу фігуранти виготовляли до 500 літрів підробки, а щомісяця збували фальсифікату на 5 млн гривень.

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Вилучено понад 20 тонн спирту, пакувальну тару з маркуванням елітних брендів алкогольної продукції, автомобілі за допомогою яких здійснювалося перевезення контрафактної продукції, обладнання для виробництва контрафакту, чорнові записи, а також тютюнові вироби.

Реклама Фото: прес-служба Нацполіціі області / Facebook

Орієнтовна вартість вилученого алкоголю становить майже 10 млн гривень.

Фото: прес-служба Нацполіціі області / Facebook

За даним фактом порушено кримінальне провадження. За скоєне чоловікам загрожує до п'яти років ув'язнення.

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