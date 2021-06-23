Русский
$ 27,31
32,47
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Фальсифікат під виглядом елітного алкоголю на 10 млн: у Білій церкві вилучили 20 тонн контрафакта (фото)

23 червня 2021 19:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Підроблений товар збували підпільно через інтернет і в магазинах по всій Україні

Один з підпільних складів. Фото: прес-служба Нацполіціі області/Facebook

Один з підпільних складів. Фото: прес-служба Нацполіціі області/Facebook

У Київській області група чоловіків організувала виготовлення алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Для цього вони облаштували ряд підпільних цехів. А алкоголь з підробленими марками акцизного податку збували в магазини і через інтернет-мережу.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

Незаконний бізнес організував 38-річний житель Білої Церкви і шість його спільників у віці від 35 до 49 років.

"Зловмисники облаштували 2 підпільні цехи у нежитлових приміщеннях, розташованих в промисловій зоні міста Біла Церква, а також орендували 8 складів Чоловіки виготовляли товар в антисанітарних умовах із сировини невідомого походження. Підробку ділки збували підпільно через інтернет-сайт та в магазинах як продукцію відомих брендів по всій Україні", – пишуть в повідомленні.

Фото: прес-служба Нацполіціі області/Facebook
Реклама

Фото: прес-служба Нацполіціі області/Facebook

Замовлення доставляли клієнтам поштою, а також на власних автомобілях. Правоохоронці з'ясували, що за добу фігуранти виготовляли до 500 літрів підробки, а щомісяця збували фальсифікату на 5 млн гривень.

Читайте також: Контрафакт на 200 мільйонів гривень: полтавці викрили підпільного виробника

Вилучено понад 20 тонн спирту, пакувальну тару з маркуванням елітних брендів алкогольної продукції, автомобілі за допомогою яких здійснювалося перевезення контрафактної продукції, обладнання для виробництва контрафакту, чорнові записи, а також тютюнові вироби.

Не пропусти!
Словаччина – Іспанія: онлайн матча Євро-2020, де є інтерес України
Словаччина проти Іспанії на Євро-2020

Фото: прес-служба Нацполіціі області / Facebook
Реклама

Фото: прес-служба Нацполіціі області / Facebook

Орієнтовна вартість вилученого алкоголю становить майже 10 млн гривень.

Фото: прес-служба Нацполіціі області / Facebook

Фото: прес-служба Нацполіціі області / Facebook

За даним фактом порушено кримінальне провадження. За скоєне чоловікам загрожує до п'яти років ув'язнення.

Реклама

Раніше ми писали, що армії продавали підроблений антисептик. Продавали армії підроблений антисептик.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смертельне селфі. Під Києвом підліток вирішив здивувати дівчину і ліг під потяг (фото)
Смертельне селфі. Під Києвом підліток вирішив здивувати дівчину і ліг під потяг (фото)Надзвичайні події
У Києві пенсіонерка приголомшила людей: просила грошей, а потім їхала з покупками на таксі (відео)
У Києві пенсіонерка приголомшила людей: просила грошей, а потім їхала з покупками на таксі (відео)Надзвичайні події
Штовхнув п'яний перехожий: подробиці загибелі велосипедиста у Києві (фото)
Штовхнув п'яний перехожий: подробиці загибелі велосипедиста у Києві (фото)Надзвичайні події
У Києві на Бажана вантажівка збила пару – не захотіли йти до переходу (фото)
У Києві на Бажана вантажівка збила пару – не захотіли йти до переходу (фото)Надзвичайні події
Конфлікт із батьками: під Києвом зникли дві неповнолітні дівчинки (оновлено)
Конфлікт із батьками: під Києвом зникли дві неповнолітні дівчинки (оновлено)Надзвичайні події
Поцілував незнайомку – отримав кулаком в обличчя: у Києві пранкера вдарили в прямому ефірі
Поцілував незнайомку – отримав кулаком в обличчя: у Києві пранкера вдарили в прямому ефіріНадзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти