Фейковий Pfizer за $250: в Києві шахраї продавали підроблену вакцину через інтернет

У Києві викрили міжнародну злочинну групу, яка через інтернет-сайт намагалася продати в Індію фейковий вакцину Pfizer. До складу групи входили громадяни України, РФ, Нігерії і Сьєрра-Леоне.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва.

Вони створили інтернет-сайт, який був орієнтований на індійських споживачів, і розмістили на ньому оголошення про можливість поставляти вакцину від Pfizer.

"При цьому, в оголошенні зазначалось про функціонування мережі підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають відповідну ліцензію на виготовлення та продаж такої вакцини", – йдеться в повідомленні.

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Учасники злочинної групи надавали підроблені гарантійні листи від українських банків із зазначенням розрахункових рахунків, відкритих на громадян України, для переказу коштів. Вартість фейкової вакцини становила 250 доларів США.

Сума збитку та кількість ошуканих іноземних громадян встановлюються.

"Також тривають заходи з встановлення всіх учасників злочинної групи, частина з яких перебуває поза межами України", – додають у відомстві.

Нагадаємо, дві фармкомпанії, Pfizer і Moderna, звернулися до влади США з проханням дозволити екстрене використання їх вакцин – кандидат.

А Велика Британія схвалила вакцину Pfizer, випередивши решту світу в гонці за початок найважливішою програми масової вакцинації в історії.

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