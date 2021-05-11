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Фейковий Pfizer за $250: в Києві шахраї продавали підроблену вакцину через інтернет

11 травня, 14:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сума збитку та кількість ошуканих іноземних громадян встановлюються

У Києві викрили міжнародну злочинну групу, яка через інтернет-сайт намагалася продати в Індію фейковий вакцину Pfizer. До складу групи входили громадяни України, РФ, Нігерії і Сьєрра-Леоне.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва.

Вони створили інтернет-сайт, який був орієнтований на індійських споживачів, і розмістили на ньому оголошення про можливість поставляти вакцину від Pfizer.

"При цьому, в оголошенні зазначалось про функціонування мережі підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають відповідну ліцензію на виготовлення та продаж такої вакцини", – йдеться в повідомленні.

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Учасники злочинної групи надавали підроблені гарантійні листи від українських банків із зазначенням розрахункових рахунків, відкритих на громадян України, для переказу коштів. Вартість фейкової вакцини становила 250 доларів США.

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Сума збитку та кількість ошуканих іноземних громадян встановлюються.

"Також тривають заходи з встановлення всіх учасників злочинної групи, частина з яких перебуває поза межами України", – додають у відомстві.

Нагадаємо, дві фармкомпанії, Pfizer і Moderna, звернулися до влади США з проханням дозволити екстрене використання їх вакцин – кандидат.

А Велика Британія схвалила вакцину Pfizer, випередивши решту світу в гонці за початок найважливішою програми масової вакцинації в історії.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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