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Під ОП почалися сутички ФОПів і поліції: у хід пішов сльозогінний газ (відео)

29 червня 2021 11:57

Олександр Марущак , Тетяна Очеретяна

У Мережі пишуть, що силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

В столиці учасники акції протесту підприємців підійшли до Офісу президента. Біля входу до будівлі силовики вимагали від людей показати особисті речі, у результаті почалися нові сутички.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Поліцейські застосували сльозогінний газ. Зараз прохід на площу перед ОП заблокували.

У поліції Печерського району заявили "Сьогодні", що інформацію про використання сльозогінного газу під Офісом президента поки перевіряють.

"Поки такої інформації у нас немає. Ми її перевіряємо", – повідомили в поліції Печерського району.

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Зазначимо, раніше в Мережі писали, що на Майдані Незалежності правоохоронці затримали кількох осіб. Однак у столичній поліції спростували сайту "Сьогодні" ці дані.

"Поки у нас немає інформації, що правоохоронці когось затримали в результаті сутичок на Майдані Незалежності з представниками ФОПів", – розповіли в поліції журналісту "Сьогодні".

Нагадаємо, наприкінці квітня в Миколаєві ФОПи штурмували міськраду через карантин.

Крім того, навесні в центрі Львова підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.

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