Під ОП почалися сутички ФОПів і поліції: у хід пішов сльозогінний газ (відео)

Колаж "Сьогодні"
В столиці учасники акції протесту підприємців підійшли до Офісу президента. Біля входу до будівлі силовики вимагали від людей показати особисті речі, у результаті почалися нові сутички.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Поліцейські застосували сльозогінний газ. Зараз прохід на площу перед ОП заблокували.
У поліції Печерського району заявили "Сьогодні", що інформацію про використання сльозогінного газу під Офісом президента поки перевіряють.
"Поки такої інформації у нас немає. Ми її перевіряємо", – повідомили в поліції Печерського району.
Зазначимо, раніше в Мережі писали, що на Майдані Незалежності правоохоронці затримали кількох осіб. Однак у столичній поліції спростували сайту "Сьогодні" ці дані.
"Поки у нас немає інформації, що правоохоронці когось затримали в результаті сутичок на Майдані Незалежності з представниками ФОПів", – розповіли в поліції журналісту "Сьогодні".
Нагадаємо, наприкінці квітня в Миколаєві ФОПи штурмували міськраду через карантин.
Крім того, навесні в центрі Львова підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.