Геращенко назвав "п'яною мерзотою" винуватця смертельної ДТП на Воскресенці (відео)

Після посилення відповідальності за порушення ПДР винуватцю аварії загрожувало б 12 років тюрми

28-річний винуватець ДТП на Воскресенці, в результаті якої загинули дві людини, затриманий поліцією Києва і перебуває за гратами.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пише на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував відео зіткнення автомобілів і назвав арештованого "п‘яною мерзотою", яка вбила ні в чому не винних чоловіка та жінку.

За його словами, поліція і прокуратура буде вимагати в суді затримання "мерзоти" без права виходу під заставу, тому що він становить небезпеку для інших людей.

"На жаль, максимальна відповідальність за цей злочин до публікації закону 2695 буде лише до 10 років позбавлення волі. І мерзотник буде мати право на амністію та дострокове звільнення після відбуття половини строку", – пише Геращенко.

Він наголосив, що після публікації 16 березня Закону 2695 про посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, винуватці смерті двох і більше людей вже будуть отримувати по 12 років ув’язнення без права на амністію чи помилування. А дострокове звільнення можливо буде тільки після відбуття не менш як двох третин строку.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася у ніч на 15 березня на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова на Воскресенці у Дніпровському районі столиці. Там п’яний водій позашляховика Lаnd Cruiser протаранив легковик Skoda Favorit, який стояв на світлофорі. Від удару "Шкоду" буквально зім’яло, тому рятувальникам довелося розрізати автомобіль, щоб вийняти тіла загиблих.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама