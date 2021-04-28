"Герої" чи "шваль"? У Києві пройде марш пам'яті дивізії СС "Галичина" (опитування)

Хоча кияни вже звикли до факельних ходів на честь Степана Бандери, пам'ять бійців "Галичини" в столиці ще не святкували

У Києві відбудеться марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців "Галичина". Для столиці це свого роду прецедент – раніше подібні заходи традиційно проходили в західних областях.

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Захід очікувано зібрав як прихильників, так і своїх супротивників. Особливо в російських ЗМІ, які вже вкотре заявили про "неонацистів, які розгулюють вулицями Києва".

Сайт "Сьогодні" розбирався, як і чому українці сприйняли проведення маршу на пам'ять про "Галичину".

Що сталося?

24 квітня на сторінці фестивалю "Голосіївська криївка" оголосили про проведення маршу вишиванок на честь дивізії "Галичина".

Хода пройде під час локдауну – початок оголошено на 18:00 28 квітня, а місце збору – Арсенальна площа.

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"Вдягайте свою найкрасивішу вишиванку і приходьте аби зустрітись з найріднішими, разом пройтися урочистою ходою центром Києва та згадати Першу Добровольчу Українську дивізію", – закликають організатори, обіцяючи що буде "круто і душевно".

"Герої нашого світу"

Серед тих, хто підтримав проведення подібного маршу, опинився лідер рок-гурту "Кому Вниз" Андрій Середа. Музикант назвав це "щастям", саму дивізію – "славною" та "рідною", а її учасників – "героями нашого світу".

Також відеозвернення записав його колега по цеху, фронтмен рок-групи "Сокира Перуна" Арсеній Клімачов. У віршованій формі він закликав усіх прийти на марш, вбм бути "в обоймі нації".

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Звуть на захід і в "Правому секторі".

"Ми пам'ятаємо наших героїв!" – пишуть в організації.

"Оживили скелетів Рейху"

Однак не всі виявилися раді такому маршу. Наприклад, народний депутат від партії "Слуга народу" Макс Бужанський, який назвав учасників дивізії "шушваллю", а учасників нинішньої ходи – "зігівниками".

"Вітаю, оживили скелетів Рейху, молодці", – пише нардеп у своєму Telegram.

Його підтримав одеський журналіст Юрій Ткачов.

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"Як то кажуть, де ви тут бачите нацистів?" – запитує він, публікуючи відео з церемонії створення дивізії.

Проти маршу виступив навіть колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, а нині нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович.

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"Я не готовий це підтримати", – зізнався він, назвавши учасників "Галичини" "одними з жертв Другої світової війни", оскільки вони були змушені воювати з іншими українцями за чужі інтерес.

Нардеп Олександр Дубинський вважає марш відволікаючим маневром, щоб переключити увагу українців від політичних проблем в Україні.

"До чого ми докотилися? Країна, яка поклала мільйони життів, щоб перемогти нацизм, в своїй столиці допускає марш фанатів СС "Галичина" , – вважає політик.

Що таке "Галичина"?

14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" була створена за наказом групенфюрера СС і губернатора дистрикту Галичина Отто Вехтера 28 квітня 1943 року. Входила до складу військ Ваффен-СС нацистської Німеччини і складалася переважно з українців-галичан.

8 квітня 1945 року одержала назву 1-ої Української дивізії Української національної армії, а 25 квітня присягнула на вірність Україні.

За радянських часів її учасників оголосили пособниками нацистів, однак військовий трибунал в Нюрнберзі в 1946 році не встановив вчинення ними військових злочинів і не засудив жодного солдата "Галичини".

Варто зазначити, якщо "Галичину" в Києві вшановують нечасто, то пам'ять лідера ОУН Степана Бандери в столиці згадують регулярно. Нагадаємо, що 1 січня в місті відбулося традиційна смолоскипна хода, присвячена його 112-му дню народження.