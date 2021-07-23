Героїн на мільярд гривень: у Києві вилучили велику партію наркотиків з Ірану (фото)

Момент затримання. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні в ході спецоперації затримали організаторів контрабанди. Правоохоронці вилучили партію героїну з Ірану більш ніж на 1 млрд гривень.
Про це повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедиктова в Facebook.
"Затримали двох братів – громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до нашої держави. Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України", – пише прокурор.
Вилучення наркотиків. Фото: Ірина Венедиктова/Facebook
Угруповання збувало наркотики на території нашої держави, в тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозили дрібними партіями до країн Європейського Союзу.
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"Правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану до України вантажного автомобіля на склад в м. Києві. В причепі авто в спеціально обладнаних муляжах пустотілої цегли виявлено наркотичний засіб. В ході обшуку там вилучено 1159 брикетів з героїном", – додає Ірина Венедиктова.
Правоохоронці зважують наркотики. Фото: Ірина Венедиктова/Facebook
Так, організаторів каналу контрабанди затримали неподалік складу. В ході проведення огляду, в двох валізах у них було виявлено та вилучено п'ять брикетів з 1550 грамами героїну.
Затримання злочинців. Фото: Ірина Венедиктова/Facebook
Загальна вага вилученого особливо небезпечного наркотичного засобу – понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд гривень.
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