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Річниця. Колишній військовий повідомив про замінування мосту Патона

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 листопада, 12:35
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Невідомий чоловік погрожував підірвати нібито залишену на мосту речовину
Поліції вдалося встановити особу "мінера"
Поліції вдалося встановити особу "мінера" / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно рік тому у Києві в неділю, 1 листопада, до поліції надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Тоді через це рух обмежили, а мінера вдалося спіймати, повідомляє "Сьогодні".

На лінію "102" надійшло повідомлення про можливу детонацію на мосту Патона. Невідомий чоловік погрожував підірвати нібито залишену на мосту речовину.

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На місці події працювали вибухотехніки та фахівці інших служб, але під час перевірки вибухівку так і не виявили.

Хто погрожував підірвати міст

Чоловік, якого тоді заарештували за "мінування" столичного мосту Патона, виявився колишнім військовим. З ним працювали правоохоронці.

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Поліції вдалося встановити особу "мінера". Це уродженець Чернігова, 1993 року народження.

Відкрили кримінальне провадження за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) КК України.

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