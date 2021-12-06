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Готувались до весілля. Подробиці моторошної аварії за участю поліцейського під Києвом (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 грудня, 20:34
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Коп підозрюється в керуванні авто у стані алкогольного сп'яніння

Страшна аварія на Київщині зруйнувала долі молодої пари. У їхню машину влетів поліцейський на авто. Очевидці кажуть, що він був п'яний. Окрім нареченої, у страшному ДТП загинув і друг пари. Від перевірки на алкоголь коп відмовився. Як його покарають, дізналася кореспондент "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Пригнічені горем рідні чекають на 22-річну Анжеліку. Її привезли додому у труні. Дівчина померла в кареті "швидкої" після страшної аварії.

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За кермом "Фольцваґена" був поліцейський. Рухався у бік Нових Петрівців. За попередньою версією – "Таврія" саме стояла на світлофорі. Коп просто влетів у неї. Від удару "Таврію" зім'яло та розірвало.

Цей момент потрапив на камери відеоспостереження. Пасажир, 22-річний Ростислав, загинув дома. Анжеліку до лікарні довезти не встигли. Її наречений – Дмитро, був за кермом. Йому вдалося вижити.

"Пацієнт надійшов з переломом правої плечової кістки зі зміщенням. Поки що тимчасово йому накладено гіпс. Найближчими днями ми плануємо провести йому операцію, в принципі його життю нічого не загрожує. У нього є супутній струс мозку. Він проконсультований невропатологом. Отримує відповідне лікування", – каже завідувач хірургічного відділення центральної районної Вишгородської лікарні Андрій Євграфов.

Дмитро та Анжеліка були заручені

Мали одружитися незабаром.

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"Вона його проводила в армію, дочекалася з армії, він зробив їй заручини, як вони побралися, пропозицію. А того дня якраз поверталися з відпочинку. На машині їх зустрічав товариш. Їхали всі додому", – розповідає хрещена Тамара Лемішко.

Винуватець ДТП – 32-річний капітан. За попередньою інформацією – керівник сектору Вишгородської ювенальної поліції. Його фотографія розповсюджується по соцмережах. Проте чи це саме він на фото – правоохоронці наразі не підтвердили. За словами свідків, був п'яний, як чіп. Проте від перевірки на місці відмовився.

Поліцейський підозрюється в управлінні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох чоловік. Слідство призначило судово-медичну експертизу.

Експертизу – на вміст алкоголю у крові – вже зробили. Проте досі чекають на її результати.

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"Наразі головне управління проводить службове розслідування. За цим інцидентом та начальником головного управління Андрієм Небитовим було підписано наказ про звільнення цього працівника з лав поліції України", – каже представник поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Якщо вину копа доведуть – йому загрожує близько 12 років ув'язнення.

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