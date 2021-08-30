Гранати і тротилові шашки. У Київській області знайшли схованку з боєприпасами (фото)

Вибухотехніки виявили в сумках 988 патронів різного калібру, гранату Ф-1, чотири гранати РГД-5, тротилові шашки, гранату "ВОГ" та інше

Поліцейські оглядають тайник. Фото: колаж "Сьогодні"

У Броварах (Київська область) виявили схованку з боєприпасами. Місцевий житель знайшов дві сумки з вибухонебезпечними предметами на території покинутої будівлі і повідомив про це поліції.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області в Facebook.

Слідчо-оперативна група і вибухотехніки виявили в сумках 988 патронів різного калібру, гранату Ф-1, чотири гранати РГД-5, тротилові шашки, гранату "ВОГ", два запали до гранат, магазин до АК-74 з 30 патронами, деталі карабіна Мосіна і автомата Калашникова та наручники.

Поліцейські оглядають тайник. Фото: Нацполіція області/Facebook

Відкрито кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

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Зброя, яку виявили в схованці. Фото: Нацполіція області/Facebook

СБУ знайшла схованку зі зброєю терориста Гіркіна

Це не перший тайник, який виявили. Раніше СБУ виявила схованку зі зброєю, яка належала найманцям угруповання колишнього т.зв. "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна.

"За інформацією спецслужби, в 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був обладнаний під фундаментом покинутого приміщення в селі Стародубівка поблизу Слов'янська", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

23 гранати Ф-1 і РГД-5 з запалами;

11 реактивних протитанкових гранат РПГ;

більше 4 тис. патронів калібру 5,45.

Нагадаємо, раніше СБУ припинила діяльність прихильників "відновлення СРСР", які намагалися заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" в Дніпропетровській області.

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Крім того, в Харківській області контррозвідка блокувала протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно постачали великі партії товарів військового призначення в Російську Федерацію.