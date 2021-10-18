Побив сокирою багатодітну матір. Подробиці моторошного нападу під Києвом (відео)

Наразі постраждала в лікарні – досі в комі, її стан важкий

Побив обухом сокири, пограбував, затягнув в болото і вже там – безжально добивав! Але жертва – дивом врятувалася! Під Києвом 42-річний чоловік напав на перехожу. Як з'ясувалося, багатодітну матір. Він завдав їй не менше п'яти ударів по голові і затягнув в кущі! Що ж врятувало жертву від смерті і ким виявився нападник дізналася кореспондент "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Яна вже п'ятий день на заспокійливому. На її 42-річну матір напали в декількох метрах від їхнього будинку. Була 9-та година вечора. Оксана якраз поверталася додому.

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"Вона завжди цією дорогою йшла додому, на роботу вранці", – каже дочка.

Як раптом ззаду на велосипеді під'їхав нападник. І як мінімум п'ять разів ударив жінку по голові обухом сокири. І пограбував.

"Перший удар тут завдав. І перетягнув тоді її на ту сторону. А потім затягнув жертву в канаву. Ще там над нею знущався", – говорить нападник.

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Як врятували потерпілу

Жінка кричала щосили. Дочка навіть представляти боїться, що могло б статися, якби не втрутилися сусіди.

"Жінку врятувало те, що собаки гавкіт підняли. Це почули господарі ось цього будинку. Він зовсім поруч знаходиться з ось цієї канавою. Вийшли подивитися: так що ж все-таки відбулося. Таким чином налякали нападника. І він помчав куди очі дивилися: он в ті кущі", – з'ясувала кореспондент "Сьогодні".

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Наразі постраждала в лікарні. До сих пір в комі. Її стан важкий. Відкрита черепно-мозкова травма, множинні переломи кісток. Її прооперували. Попереду ще операція. Лікарі ніяких прогнозів не дають.

"Стан стабілізували. Але сьогодні він залишається вкрай важкий. Жінка без свідомості. У комі. Дихає за допомогою ШВЛ. На жаль, залишається стан все одно важкий. Прогнози ... Не можемо нічого сказати", – каже анестезіолог відділення реанімації Броварської центральної районної лікарні Олена Долинська.

Раніше судимого чоловіка затримали

Нападника затримали... аж в Одеській області. Він звідти родом. А під Києвом працював. Ні Яна, ні її мати з ним особисто знайомі не були. Але в селі частенько бачили.

"Його кожен день ми бачили, віталися ", – розповідає дочка.

У поліції кажуть: нападник – раніше судимий. Притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини і проходив реабілітацію центрів Чернігівської області від наркозалежності.

Того вечора випивав. І злився, що колишня дружина не дозволила побачитися з сином. Ми зв'язалися з жінкою.

"Він був, я не зрозумію, чи то він під алкоголем або він під наркотиками. Я сина не пустила, як будь-яка нормальна мати до такого батька", – каже його колишня дружина.

А за кілька годин до нападу – посварився з чоловіками у магазина, де і працювала Оксана.

Суд вже обрав нападаючому запобіжний захід: утримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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