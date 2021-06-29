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Загрожує п'ять років в'язниці: в Києві двоє чоловіків влаштували бійку з патрульними

29 червня 2021 19:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Місцеві жителі неодноразово потрапляли в поле зору поліцейських і притягувалися до адміністративної відповідальності

Затримані бешкетники. Фото: колаж "Сьогодні"

Затримані бешкетники. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали двох місцевих жителів за опір патрульним поліцейським. Слідчі оголосили їм про підозру і тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Про це повідомляє Нацполіція Києва в Facebook.

Чоловіки вживали спиртні напої і порушували громадський порядок, а коли на місце прибули правоохоронці та зробили їм зауваження, побилися з ними.

Інцидент стався біля будинку на вулиці Світлицького.

"Правоохоронці виявили двох чоловіків в стані алкогольного сп’яніння, які поводились агресивно та на зауваження не реагували. В подальшому фігуранти вичинили бійку із поліцейськими. На допомогу колегам приїхав додатковий наряд правоохоронців, які вгамували дебоширів та надягли на них кайданки", – йдеться в повідомленні.

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Ними виявилися 47-річний і 39-річний місцеві жителі, які вже неодноразово потрапляли в поле зору поліцейських і притягувалися до адміністративної відповідальності.

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Порушникам було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, і слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Раніше ми писали, що в Києві сталася масова бійка зі стріляниною, є поранений. Інцидент стався на вулиці Ревуцького в одному з нічних закладів. Охоронець отримав поранення і його терміново забрала "швидка".

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