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Хотів екстриму. У Києві хлопець впав з будівельного крана – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 серпня, 12:33
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Спочатку екстремал висів на крані, тримаючись за нього руками, а коли почав злазити, не втримався
Спроба хлопця розважитися на будівництві закінчилася лікарняним ліжком. Колаж "Сьогодні"
Спроба хлопця розважитися на будівництві закінчилася лікарняним ліжком. Колаж "Сьогодні"

У Києві, де раніше чоловік під наркотиками впав на дах будинку, на вулиці Польовій хлопець заліз на будівельний кран. Однак коли намагався з нього злізти, впав. Зараз потерпілий у лікарні.

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Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Київ зараз".

На записі видно, що спочатку екстремал висів на крані, тримаючись за руки. Після цього з іншого боку він почав спускатися, але не втримався і впав на землю. Хлопця госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Харкові поліцейський впав з даху приватного будинку, намагаючись затримати дебошира. Інцидент стався на вулиці Ушакова. Постраждав також ще один правоохоронець.

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Крім того, у курортній Кирилівці Запорізької області 29-річна відпочивальниця з Сум серйозно постраждала під час прогулянки. Жінка впала у відкритий люк і зламала ногу.

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