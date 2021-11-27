Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Минай - Динамо: онлайн Минай - Динамо: онлайн 📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник?
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Хотіли продати землю під ТЦ. На Київщині шахраї намагалися виманити у бізнесмена $600 тисяч

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 листопада, 14:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зловмисників затримали відразу після передачі першої частини хабара
Під Києвом СБУ спіймала аферистів
Під Києвом СБУ спіймала аферистів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області СБУ викрила шахраїв, які за $600 тисяч обіцяли бізнесмену передати у приватну власність земельну ділянку площею 1,2 га на території однієї з ВТГ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook .

Реклама

"До оборудки причетні двоє зловмисників, один з яких перебуває у родинних зв’язках з посадовою особою ОТГ. Ділки пообіцяли комерсанту, який планував побудувати торгівельний центр, вирішити питання з виділенням земельної ділянки під цю забудову на території зазначеної ОТГ", – йдеться у повідомленні.

Шахраїв зловили під час передачі першої частини хабара
Шахраїв зловили під час передачі першої частини хабара / Фото: СБУ

За $600 тис. зловмисники обіцяли передати у приватну власність 1,2 га землі та протягнути це питання через дві сесії тергромади. А надалі пропонували комерсанту придбати ще близько 40 га, які Держлісфонд України нібито передасть на баланс ОТГ.

Реклама

Шахраїв затримали

Правоохоронці затримали двох фігурантів у порядку ст. 208 КПК відразу після передачі першої частини коштів у розмірі $300 тис. за перший етап домовленостей.

Фігурантів уже затримали
Фігурантів уже затримали / Фото: СБУ

"Черговий транш ділки мали отримати після проведення засідань ОТГ, на якій би затвердили дозвіл з розробки землевпорядницької документації та передачі ділянки у приватну власність", – додають до СБУ.

Реклама

Наразі двом фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах чи організованою групою) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 047

захворіло за тиждень в Києві

+4%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

27 листопада 1991. Відому в усьому світі Вангу вперше відвідав український журналіст – Дмитро Гордон, спеціальний кореспондент газети «Вечірній Київ»…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти