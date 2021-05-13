Зімітував нещасний випадок: під Києвом таксист обікрав та вбив власну тітку (фото)

Він напав на жінку та вкрав з будинку всі гроші, а потім скинув непритомне тіло з висоти – правоохоронці з'ясовують всі обставини

У селі Тарасівка Київської області сталося жорстоке вбивство – 31-річний таксист убив власну тітку.

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Про це заявив керівник поліції області Андрій Нєбитов.

За даними слідства, чоловік набрав боргів та не мав чим розплатитися, тоді він спланував розбійний напад. Таксист приїхав до родичів та дочекався, поки господар оселі піде на чергування, а сам напав на тітку та забрав з будинку всі гроші.

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"Поки потерпіла лежала в безпорадному стані, племінник намагався імітувати нещасний випадок через падіння з висоти. В результаті жінка загинула, не приходячи до тями", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали племінника по гарячих слідах, але вже в Одесі, куди він втік.

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Нагадаємо, у Львові чоловіка до смерті забили ножем і молотком, а потім намагалися спалити.

Крім того, на Полтавщині знайшли мертвою 17-річну дівчину – її зґвалтували.